شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمنح السفير المصرى فى أبو ظبى جائزة التميز الدبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان جائزة التميز الدبلوماسى، إلى السفير شريف عيسى سفير مصر بالإمارات، تقديراً لجهود البعثة المصرية فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الخارجية الإماراتية السنوية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات. وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن وزير الخارجية الإماراتي أشاد خلال تسليم الجائزة بالعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، متمنياً دوام التوفيق للبعثة المصرية والعاملين فيها.

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