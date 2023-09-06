شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب بلاط الإنترلوك لـ9 مناطق بأوسيم ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بمدينة أوسيم، مشددا برفع الإشغالات والإلتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية تركيب بلاط الإنترلوك وفقا للجدول الزمني المحدد، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التجهيز ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيدا لبدء أعمال تركيب بلاط الانترلوك لـ9 مناطق بمدينة أوسيم (المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر)، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وتابع النائب خطة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة أوسيم، حيث تفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبد الحميد نصر بعد أن تم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعى، مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.