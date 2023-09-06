شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير الخارجية: نرفض الخطوات الأحادية فى ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتطلع إلى استمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بقضية سد النهضة، معربا عن رفضه للمواقف المتعنته في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

وأعرب، خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية العربية على المستوى الوزاري، عن ثقته الكاملة في قدرة المملكة المغربية على قيادة الدفة، فيما يحقق المصلحة الجمعية للدول العربية.

وكانت قد بدأت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 160 من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى وذلك بمقر الأمانة العامة، والتى يترأس أعمالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

"التعليم" تخصص الحصة الأولى من يوم 5 أكتوبر للحديث عن انتصارات 1973

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بتخصيص الحصة الأولى ليوم الخميس 5 أكتوبر للحديث عن انتصارات أکتوبر1973 م وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس، موضحة أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب وأهمية الاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية للحفاظ على الهوية المصرية وتقديم النماذج المشرفة والقدوة الحسنة الوطنية التي تضحى بأرواحها فداء للوطن.

اتفاق مصرى - يونانى على تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وحماية حقوق المصريين

التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا، "ديميتريس كايريديس"، وزير الهجرة اليونانى، حيث تم مناقشة تداعيات غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضي، وأهمية التنسيق المشترك لتفادي أى حوادث مماثلة مستقبلا حفاظا على أرواح المواطنين المصريين، وحماية حقوقهم، بحسب بيان صادر عن سفارة مصر لدى أثينا.

وأكدت السفارة المصرية لدى اليونان في بيان لها أنه تم الاتفاق أيضا على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وتوفير كل الضمانات اللازمة للعمالة المصرية بما يحافظ على حقوق المصريين، ويجعل هذا الاتفاق نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه مع العديد من الدول.

كان وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس وسفير مصر في أثينا السفير عمر عامر قد أكدا أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات.

الرئيس السيسي يؤكد الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية فى التعليم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء اليابانى، منوهًا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر فى شهر أبريل الماضى، التى تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

من جانبه؛ نقل وزير الخارجية اليابانى إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء اليابانى، مشيرًا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين الدولتين، ومشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموى، بما ساهم فى تحقيق طفرة فى الاستثمارات اليابانية فى مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.

خارجية اليابان: استثماراتنا تضاعفت بمصر .. والتبادل التجارى يصل 1.3مليار دولار

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية،اوكانو يوكيكو إن زيارة وزير الخارجية الياباني لمصر تأتى في إطار المتابعة على زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للقاهرة في ابريل 2023 وهى الزيارة التى شهدت رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لتصبح بذلك أول دولة في افريقيا يتم رفع العلاقات معها إلى هذا المستوى.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، أن الزيارة تعد فرصة لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية بين طوكيو والقاهرة، وكذلك لتعزيز العلاقات اليابانية العربية من خلال منتدى الحوار اليابانى العربي، ولعقد التشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان.

وأشارت إلى أن الاستثمارات اليابانية تضاعفت في مصر خلال 2022 وهناك حوالي 50 شركة يابانية تعمل في البلاد. واوضحت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 1.3 مليار دولار.

واوضحت أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين مثل المتحف المصري الكبير وخط انفاق المترو وتعاون في مشروعات البنية التحتية لافتة إلى أن هناك مشاروات للاستمرار في الاستفادة من هذا الزخم.

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:"القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة .

المصريون دخنوا 60 مليار سيجارة و8 آلاف طن معسل خلال عام

استهلك المصريون 60 مليار سيجارة محلية خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 14%، وفقًا لنتائج أعمال الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)-أكبر منتج للتبغ في مصر- وبلغت كميات المبيعات المحلية من دخان المعسل 8 آلاف طن مقارنة بـ6 آلاف طن بنسبة نمو 33%.

وبلغت قيمة المبيعات المحلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، 65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 65.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 1%.

وبلغ إجمالي كميات الإنتاج من السجائر 64 مليار سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 88 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 27%، وبلغت كمية صادرات السجائر 105 ملايين سيجارة مقابل 71 مليون سيجارة بنسبة نمو 46%، وبلغت كمية صادرات المعسل 717 طن مقابل 614 طن بنسبة نمو 17%.

النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار حدائق القبة المنهار

أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة، لمعاينة موقع عقار حدائق القبة المنهار فجر اليوم للوقوف على أسباب الانهيار، وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية.

وكان انتهى رجال الحماية المدنية منذ قليل، من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، لتكون الحصيلة النهائية وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وزيرة التضامن توجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى انهيار عقار حدائق القبة

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين حتى الآن.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقد تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.