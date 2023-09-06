شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة التخطيط: لدينا 250 مركزا متنقلا تقدم الخدمات للمواطنين بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إن القيادة السياسية تحرص على تنويع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن للتسهيل عليه، فأتاحت وزارة التخطيط المراكز التكنولوجية لتقديم نفس الخدمات للمواطن، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم نفس الخدمات.

وأضاف عبد الحفيظ، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن فكرة المراكز التكنولوجية تقوم على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطن، والتيسير عليه بشكل كبير، فبات المواطن يحصل على كل خدماته من مكان واحد من هذه المراكز، الموجودة في قرى حياة كريمة بالمحافظات.

وتابع مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي: "يتم طلب المراكز المتنقلة إلى أي مكان، وجرى توفير 250 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور والتوكيلات والتوثيق وغيرها، حتى المنازل".

وأشار إلى أن أعداد المراكز التكنولوجية التي تقدم خدمات المحليات وصلت إلى 300 مركز تكنولوجي، وهناك زيادة في هذه المراكز في الأيام المقبلة، ونستهدف قبل نهاية 2025 أن تكون المحافظات مغطاة بالكامل بمراكز الخدمات المجمعة".