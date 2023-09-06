شكرا لقرائتكم خبر عن صور لاعبى النادى الأهلى من داخل الطائرة أثناء عودتهم إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حسابات تابعة لموظفين بشركة مصر للطيران صورا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وهم داخل الطائرة التابعة للشركة والتى تنقلهم فى رحلة خاصة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكرهم التدريبى بالعاصمة النمساوية فيينا، والتى غادروا إلى القاهرة عبر مطارها فى طريقهم إلى مصر.

ومن المنتظر أن تصل طائرة الفريق إلى مطار القاهرة الدولى فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، وعلى متنها 60 راكبا.





صلاح محسن



رامى ربيعة



بعثة النادى الأهلى



طاقم طائرة النادى الأهلى القادمة من فيينا