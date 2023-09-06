شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الجامعات الإسلامية يلتقي رئيس جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وتناول اللقاءُ عددًا من الموضوعات، ولا سيما ما يتعلق بتجَدُّد الخطاب الديني وموقفه من خضم السجال الكبير حول موضوع الحريَّات، وتحديداً على خلفية جرائم حرق نُسَخٍ من المصحف الشريف من قبل لفيف الكراهية والحقد، مع استعراض قيم الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع، والتي أرست الحق الإنساني في الحريات ولكن بضوابط المشروعية وعدم الانفلات والفوضى، ومن ذلك منع إثارة الأحقاد والكراهية بين الأمم والشعوب وتأجيج الصراع الحضاري تحت ذريعة حرية التعبير.
واستعرض المؤتمرون مبادئ القانون الدولي في هذه الجدلية، وانتهى الجميع إلى وفاق حول بيانٍ ختاميٍّ يمثّل وثيقة في غاية الأهمية في طليعة ما تتشرَّف به رابطة الجامعات الإسلامية من الأعمال في أهم المنعطفات في قضايا الرأي التي جرى توظيفها مع الأسف من قبل مغرضين حرَّفوا المعنى الأخلاقي للحريات لأجنداتهم وأيديولوجياتهم الحاقدة.
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