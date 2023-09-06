شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: أدخلنا أحدث وسائل تنظيم الأسرة.. وافتتاح مراكز متميزة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الدولى للسكان الذى تنظمه وزارة الصحة فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الحالى، إن أكثر نسب استخدام وسائل منع الحمل هى الأقراص عن طريق الفم فى مصر، وتعتبر وسائل تنظيم الأسرة جزء أساسي من تطوير منظومة وزارة الصحة والسكان.

وأضاف، أن تعاون وزارة الصحة مع الشركات المنتجة لأحدث وسائل تنظيم الأسرة لتوفير الوسائل الآمنة للسيدة المصرية مجانا، وتدريب الأطباء على التوعية والتثقيف بكيفية استخدامها.

وأكد أنه خلال عقد اتفاقية مع الشركة المنتجة، سيتم توفير وسائل منع الحمل الحديثة مثل اللولب الهرمونى، ونشر الوعى بأهمية استخدام هذه الوسائل، ومحاربة الشائعات المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل، موضحا، أنه سيتم إنشاء مراكز متميزة بالصعيد، وسيكون هناك مراكز أخرى متميزة فى القاهرة، ستغطى أماكن كثيرة فى مصر من خلال توفير الوسائل الآمنة لتنظيم الأسرة.

من جانبه قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن أحدث وسائل تنظيم الأسرة الجديدة هو اللولب الهرمونى الذى يصل ثمنه إلى ألف جنيه إلى وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتوفير اللولب الشجيرى وهو لولب يكون أكثر ثباتا من اللولب العادى، ويستخدم أثناء الولادة القيصرية، مضيفا، أننا وفرنا أيضا أقراص منع الحمل وهى من الوسائل الجديدة الخالية من الآثار الجانبية، وهناك حقنة ذاتية الأخذ شبيهة بحقنة الأنسولين يمكن للسيدة أن تعطيها لنفسها، حيث تؤخذ تحت الجلد وتعطى فترة أمان لمدة 3 شهور، وهى من أحدث الوسائل التى تم توفيرها.

وأكد أن مؤتمر السكان ضم عدد كبير من الخبراء سواء من مصر أو من خارج مصر، وتحدث عن السكان والصحة والتنمية ويربط الثلاث عناصر مع بعضهم البعض ومعرفة كيفية الوصول الى الــ 3 عناصر، وتوفير أحدث وسائل تنظيم الأسرة.

وقال، لنا جلسة خاصة عن محاور تنظيم الأسرة والأهداف التى يجب ان نحققها، ومستهدفات كل محافظة ووحدة صحية، ومتابعة هذه الأهداف كل 3 إلى 6 شهور، وإجراء تغييرات متطورة فى وسائل تنظيم الأسرة.

وأكد الدكتور هيوجو هاجن، إن توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بهدف خفض معدل الانجاب من خلال برامج تنظيم الأسرة، وتزويد 100 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بوسائل منع الحمل الحديثة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ضمان وصول التوعية التعليمية الأساسية الى 300 الف امرأة.

وأشار إلى انه سيتم نشر عيادات متنقلة في مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر، من أجل إتاحة تقديم خدمات الرعاية الصحية، مثل فحوصات أمراض النساء، والتشخيص بالموجات فوق الصوتية ورعاية ما قبل الولادة وخدمات طب الأطفال وحديثي الولادة، كما يتم عقد ندوات توعية تستهدف مجموعات مختلفة من النساء في سن الإنجاب للتأكيد على أهمية تنظيم الأسرة.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة الصحة والسكان اتفاقية تعاون مع إحدى شركات الأدوية، وذلك لتدريب الأطباء على كيفية إعطاء السيدات الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وذلك على هامش المؤتمر الدولى للسكان الذى تنظمه وزارة الصحة والسكان وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالقاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام.