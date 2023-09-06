البابا تواضروس يهنئ الأقباط من الإسكندرية بعيد رأس السنة القبطية

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية لقداسة البابا، من كنيسة الأنبا إبرام وسط الإسكندرية، حيث ألقى البابا تواضروس عظة روحية حول صلوات القداس الإلهى، وطلبات الصلاة بعبارة " طهارة لللذين فى البتولية" وهى طلبة تتلى بالقداس الإلهى لغير المتزوجين.

وأشار البابا إلى أن حياة الطهارة لا تقتصر فقط على طهارة الجسد ولكنها حياة شاملة، تبدأ بمرحلة المراهقة، والله يعطى لكل إنسان فى تلك المرحلة طاقة عاطفة، تعبر عن مخزون العاطفة وعلى كل شاب وفتاة الحفاظ على تلك العاطفة للزواج، مخذرا من التبذير والتشتيت العاطفى خارج إطار الزواج، مطالبا الشباب بتكريس الطاقة الشبابية لله، قائلا:" الحياة مثل البنك تسترد منه ما سبق أن أودعته فيه"، ولذلك تشدد الكنيسة على طهارة الشباب عملا بآيات الإنجيل.

وطالب البابا الشباب بعدم الإنزلاق فى بئر المخدرات أو العلاقات الخاطئة والصداقات الرديئة، مؤكدا على أن الحياة مع الله حياة بها أمل ورجاء وفرح، محذرا من انتشار الإباحيات والعنف والقلق والفساد والسرعة فى العالم مؤخرا، وخاصة هناك نوعية من الحروب التى تستهدف الشباب بهدف " التعامى عن الموت".

وأكد البابا على أن حياة الطهارة قد تبدو صعبة للبعض لعدة أسباب، ومنها عدم رغبة الإنسان فى حياة الطهارة، وعدم الاستعانة بمعونة الله، والحياه الفارغة بلا مسؤلية أو رسالة، وأخيرا أصدقاء السوء أو المجتمع أو تقليد تقاليع الأخرين، مطالبا الشباب حماية نفسه من عثرات المجتمع المحيط.