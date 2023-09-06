شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: 65 مليون مواطن لهم حق التصويت بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القنوات الاخبارية للشركة المتحدة حوارا تليفزيوني مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرابة 65 مليون مواطن اصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية منح تيسيرات عديدة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية، ويحمل الحوار العديد من المفاجآت الهامة.

ويذاع الحوار يوم الاثنين المقبل، في برنامج كلام في السياسة تمام الساعة الساعة 7 مساء على شاشة قناة إكسترا نيوز .