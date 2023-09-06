شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات القبول والمقابلات لطلاب مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بمدينة بدر، والمتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز.

حضر الاختبارات والمقابلات الشخصية ما يزيد عن 200 طالب وطالبة علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وقد تم التقييم على أساس اختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واختبارات قياس معدل الذكاء.

كان ذلك بحضور اللجنة المكونة من ممثلى مبادرة ابدأ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل أيضا.

وعن التقديم فهو مازال متاحا للطلاب من البنين والبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 210 درجات عبر الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ.

وسوف يتم استكمال اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدرسة يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

للتسجيل و للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec