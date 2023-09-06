شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن التزاماتها لخروج انتخابات الرئاسة على أكمل وجه (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعًا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات لمعاونة "الهيئة الوطنية للانتخابات" فى تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة

رئيس الوزراء أكد:

هدف الاجتماع هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التى من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية

التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى أداء مهامها واختصاصاتها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات

الاجتماع استعرض الالتزامات التى ستقوم بها الحكومة لمعاونة الهيئة فى أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة

الاجتماع تطرق إلى موقف المقار الانتخابية التى ستُجرى فيها الانتخابات فى الداخل والتى تتبع وزارة التعليم

تم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الحكومة لتوفير المقار المطلوبة

تطرق الاجتماع إلى المقار الانتخابية فى الخارج حيث ستجرى الانتخابات فى 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى 122 دولة

يتم التنسيق مع وزارة التضامن بشأن تسهيل إدلاء ذوى الاحتياجات الخاصة بأصواتهم

يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن إتاحة وتوفير أية احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية

التأكيد على الاستعداد التام من جانب وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية

استعداد وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية فى محيط ومقار اللجان الانتخابية أثناء إجراء الانتخابات

التأكيد على دور وزارة الصحة فيما يخص إجراءات الكشف والفحوص الطبية للسادة المرشحين للانتخابات

تم التأكيد على إتاحة التمويل المطلوب من قِبل وزارة المالية لتوفير أية مطالب لوجستية تَخُص العملية الانتخابية