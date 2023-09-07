شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بكنيسة مارجرجس فى الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فرع الاقصر للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، ندوة تثقيفية بكنيسة الشهيد مارجرجس السواقي، حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وطرق التسجيل والاستفادة من كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الأقصري.

وكان في استقبال فريق فرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، القس باخوميوس صليب راعي الكنيسة، لعمل ندوة تثقفية لتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وشرح حقوق وواجبات المنتفعين، وخلال الندوة تم الرد علي إستفسارات المنتفعين وكيفية الحجز وتقديم الشكاوي والمقترحات من خلال الكول سنتر ١٥٣٤٤، أو عن طريق مكاتب رضاء المنتفعين بمنشأت الهيئة بفرع الاقصر.

وتكون الفريق من ضياء الدين احمد محمد الطيب مسئول الحملات التسويقية الخارجية بفرع الأقصر، والدكتور أبانوب القس نائب مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع الأقصر، والدكتورة شيماء عوض الله احمد محمد مدير وحدة طب اسرة نجع الخطباء، والدكتورة فاطمة محمد أحمد سنوسي مسئول المشاركة المجتمعية بالوحدة.

والجدير بالذكر أن وحدة نجع الخطباء تخدم أكثر من ٣٠ ألف منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل، وكما تقدم خدمات (الطؤاري - عيادات طب الأسرة -التحاليل المعملية -تنظيم الأسرة)، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، على عقد ندوات تثقيفية ولقاءات جماهيرية بالمواطنين للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.