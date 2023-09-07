شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 7/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد صلاة العصر 26: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:13 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 4:32 م
موعد صلاة المغرب 7:18 م
موعد صلاة العشاء 8:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:22 م
موعد صلاة المغرب 7:09 م
موعد صلاة العشاء 8:28 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
وقت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:00 م
وقت صلاة العشاء 8:16 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 16: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:04 م
موعد صلاة العشاء 8:18 م
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