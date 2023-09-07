شكرا لقرائتكم خبر عن ‎جولة داخل متحف آثار الغردقة تكشف أقلام وأدوات الكتابة عند الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم متحف آثار مدينة الغردقة، الآلاف من القطع الأثرية المختلفة التى ترجع لعدة عصور مختلفة، ورغم ذلك فإن القطع الفرعونية تتربع على عرش تلك القطع الأثرية، حيث ترك الفراعنة آثارهم فى كل شىء واهتموا بتفاصيل دقيقة فيها، وما زال حتى الآن العالم عاجز عن اكتشاف الكثير والكثير من أسرارهم.

ومن بين القطع الأثرية الفرعونية داخل متحف آثار الغردقة، أدوات الكتابة، المكونة من المحبرة، والمقلمة، وأقلام الكتابة وغيرها من الأدوات الأخرى التى كان يستعين بها المصرى القديم فى الكتابة على أوراق البردى، منها ريشة لها سن مدبب.

وقال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف الغردقة إن كان الفراعنة يستخدمون الريشة ذات ألسن المدبب ليتم وضعها فى المحبرة ذات اللون الأسود واللون الأحمر وكانت تستخدم للكتابة قديما "عوضا" عن القلم حاليا".