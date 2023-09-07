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10 نصائح تجنب السائقين حوادث التخطى الخاطئ

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من المحاذير  لتجنب التخطى الخاطئ والتسابق علي الطرق الداخلية والمحاور الرابطة بين المحافظات، ولكى يتم الوقاية من الحوادث، توجد حالات لا يجوز فيها التخطى ومنها:

 

-إذا كان مدى الرؤية غير كافى يمنع التخطى.

 

 -إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى

 

-إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق

 

-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى

 

-فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور

 

-يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة

 

- لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

 

-فى الأماكن المحظور فيها التخطى مع وجود علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور

 

-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن لمنع الحوادث

 

- يمنع التخطى فى حالة وجود مسارات محددة بخطوط طولية على الطريق

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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