القاهرة - سامية سيد - أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستندات المطلوبة وإجراءات التقديم للحصول على وصلة مياه إنشائية أو مؤقتة لعقار قيد الإنشاء لحين استكمال أعمال البناء والتقديم على عداد مياه بشكل رسمي، وذلك على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على وصلة مياه بصورة مؤقتة؟ والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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