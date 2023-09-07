شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط استحقاق الابن العاجز معاشا عن والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الرسمى إجابات على بعض الأسئلة الشائعة التى تهم المستفدين من الخدمات التأمينية، وجاء من بينها سؤال هل يستحق الابن العاجز معاشًا عن والده.

كانت إجابة الهيئة القومية للتأمين بأنه يستحق الابن العاجز معاش عن والده إذا أقرت اللجنة الطبية عجزه عن الكسب وتوافرت في شأنه الشروط الخاصة الواجبة لاستحقاقه المعاش.

وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتولى توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.