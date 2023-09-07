شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. استمرار تسجيل الرغبات للطلاب بالموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، اتاحة باب تسجسل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023،على أن يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 على النحو التالى :-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60 % فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد