شكرا لقرائتكم خبر عن 63% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على التنمية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على التنمية. وأيد 63% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على التنمية، بينما عارض 37% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على التنمية.

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