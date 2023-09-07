شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ناهيا الجديد.. مشروع حضارى يواجه الوقوف العشوائى لسيارات السرفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن خطة تطوير وتحديث منظومة المواقف، اقتربت محافظة الجيزة من تشغيل موقف ناهيا ترعة الزمر الجديد، والذي يعد أحدث المواقف الحضارية التي تم تشييدها أسفل محور الفريق كمال عامر الجديد بحي بولاق الدكرور، لينضم إلى موقفي سرفيس أرض اللواء للخطوط الداخلية وخطوط الأقاليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقام الموقف والتوسعات الخاصة به على إجمالي مساحة 3400م2، تستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة وغرف إدارية وخدمية ومناطق تجارية وترفيهية لخدمة أهالي المنطقة.

ويستهدف المشروع، والذي يشهد أعمال التشطيبات النهائية، النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر وتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار، علاوة على نقل المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة داخله، وتوفير خطوط سير للتسهيل على المواطنين، حيث يخدم الموقف خطوط (ناهيا المعتمدية - ناهيا الكفر - ناهيا إسعاف تحرير - ناهيا شهاب وعرابي)، وذلك تحت إشراف جهاز السرفيس بالجيزة برئاسة محمود حسين رئيس الجهاز.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الموقف الجديد يعد نقلة حضارية لتطوير المواقف على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع مدير مديرية الإسكان والشركة المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وإبراز المظهر الجمالي ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول وتوفير أقصى مساحة استيعابية لمنع الانتظار العشوائي بالمناطق المحيطة.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية مراعاة المعايير الهندسية والتخطيط المروري الملائم لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للموقف وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية الإلكترونية بالأحجام المناسبة لإرشاد قائدي المركبات والمترددين على الموقف واستخدامها للإعلان على التعريفة المرورية لمختلف الخطوط.

يُذكر أن مشروع محور الفريق كمال عامر شهد إنشاء عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس، وجارٍ تدعينه بعدد أخر من الساحات والمواقف لمواجهة الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على محافظة الجيزة.

شهد المحور إنشاء موقف سرفيس أرض اللواء للخطوط الداخلية، والذي يقام على مساحة 4 آلاف متر تقريب، تستوعب 300 سيارة سرفيس، لخدمة خطوط أرض اللواء والبراجيل والطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية، وجارٍ تدعيمه بخطوط سير إضافية، بالإضافة إلى موقف سرفيس أرض اللواء لخطوط الأقاليم والذي يضم خطوط الصعيد وبحري ومطروح والساحل والدلتا.