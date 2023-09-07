شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يعلن بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى أنه في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثانيللثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.