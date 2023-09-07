شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدور الثانى.. جامعة حلوان الأهلية تعيد فتح باب التقدم الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
وهناك بعض الملاحظات الهامة للطلاب وأولياء الأمور وهي:
- طريقة الدفع وإثبات جدية الحجز عند ظهور الكود على صفحة الطالب ويتم السداد من خلال أي ماكينة دفع إلكتروني ( مصاري / ممكن / أمان / بيي / خدماتي / ....إلخ ) ماعدا فوري سواء بطرق الدفع الإلكتروني من خلال الإنترنت أو من خلال المتاجر.
- الجامعة غير مسئولة عن التأخر في إتمام حركة السداد من قبل الطالب أو ولي الأمر ، وجميع الأعذار مرفوضة في هذا الشأن .
- لا يوجد إعادة لتفعيل الأكواد بعد إنتهاء المهلة المقررة للسداد بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.
- موقع التقديم الإلكتروني على الرابط app2.helwan.edu.eg/hnu
- على الطالب وولي الأمر ضرورة متابعة موقع التقديم بإستمرار.
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