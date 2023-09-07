شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تقدم الدعم اللوجيستى لسائقى الشاحنات على الحدود المصرية السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بياناً إعلامياً بشأن جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لحل مشكلة تكدس الشاحنات على مينائى أرقين وقسطل البريين حيث أشار البيان إلى الحقائق التالية :

1. يرجع هذا التكدس إلي البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين السودانية – أشكيت السودانية ) وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية ( أرقين – قسطل ) 24 ساعة / يوم ، مع توقيتات العمل بالموانئ السودانية من 4 : 5 ساعة / يوم .

2. يتوافر بالموانئ المصرية ( أرقين – قسطل ) أجهزة الكشف (X-RAY) وغيرها من الأجهزة الحديثة والتي تساهم في تقليل الإجراءات وزمن الإفراج داخل الموانئ المصرية

3. تم تنفيذ زيارة ميدانية مؤخراً من خلال لجنة برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وممثلي كافة الجهات المعنية بالدولة بزيارة منفذ أرقين البري علي الحدود المصرية السودانية لمتابعة جهود الدولة في تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للسائقين المصريين وكذلك زيارة منطقة المحايد بين الميناء المصري والميناء السوداني للوقوف علي الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجانب المصري إلي السائقين المصريين وإلي الجانب السوداني

4. بناء علي التنسيق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومحافظة أسوان تم تنفيذ عدد 2 منطقة لوجيستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلي دولة السودان ، حيث تشمل تلك المناطق علي خدمات إعاشة متنوعة ( كافيتريات – مناطق رعاية صحية – دورات مياه - ....... )

5. تم تحديد نقاط إتصال بين المناطق اللوجيستية المشار إليها ومسئولي مينائي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك

6. يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلي مدار الساعة في المنطقة مابين كركر وأبو سمبل وأرقين ، وأبو سمبل وقسطل ( مياه – مواد غذائية – دعم طبي ) بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلي الجانب السوداني

7. التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتي يمكن إدخال عربات أخري

8. تم صدور تعليمات السماح بمبيت العربات المصرية داخل مينائي قسطل وأرقين المصريين حال إنهاء إجراءاتها وعدم وجود مكان للإنتظار في منطقة المحايد

9. قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري بمخاطبة نظيره السوداني عن طريق جهات الإختصاص (وزارة الخارجية ) لاتخاذ الإجرارات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان .



الرعاية الصحية



الكافيتريات



جانب من ساحة الانتظار



ساحات انتظار سيارات



جانب من توزيع الوجبات