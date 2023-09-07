شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس صفوت عاطف راعيًا للكنيسة الأولى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، في حفل رسامة القس صفوت عاطف راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة بمحافظة المنيا، بحضور الدكتور القس راضى عطا لله، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلى، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوى والكرازى، والقس كمال رشدى، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس شادي حنا، راعي الكنيسة الإنجيلية بسمالوط، والقس هاني عادل، رئيس لجنة الإدارة المالية بالمجمع، والقس منسى نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي، والقس ثابت سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالطيبة، والقس نبيل صموئيل، رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجمع، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع المنيا، والشيخ سمير مسعود، والشيخ سامى كامل، والشيخ حلمى يسى، شيوخ الكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة.

وقدم الدكتور القس أندريه زكى خطاب الحفل، مهنئًا فى بداية كلمته القس صفوت عاطف وشعب الكنيسة بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة المنيا، كما أعرب رئيس الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنائس المنيا الإنجيلى اليوم احتفال اليوم، وقال: "أنا أول خادم للكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة وهى أجمل أيام حياتى".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "بناء العلاقة الصادقة والحقيقية مع الناس تبقى إلى الأبد وهي إحدى أهم ثمار الخدمة، ودور الكنيسة أن تتجاوب وتتحرك من أجل احتياجات الناس، وخدمة الجميع بدون إبهار وبدون تمييز".



حفل التنصيب



جانب من حفل التنصيب