شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه الفاعليات بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ( مصر 2030 ) ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.
واضاف زغلول أن هذه الخطة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين وخصوصا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وخلق مناخ صحى وهو ما تسعى آلية مؤسسات الدولة المصرية وزيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلى رأسها شجرة الزيتون التى تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء.
وأشار إلى أن الدعم موزع 1000شتلة زيتون لمركز ومدينة الحسنة و 200 شتلة لقطاع تأمين شمال سيناء و 500 شتلة لمركز ومدينة الشيخ زويد و 300 شتلة لمركز ومدينة رفح و 400 شتلة للمعاهد الأزهرية و 100 شتلة لمطرانية شمال سيناء و 500 شتلة لجامعة العريش.
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