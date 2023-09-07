شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 20 ندوة ببرنامج "اقرأ" الصيفى بالمديريات الإقليمية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها في بناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، تقام (20 ) ندوة ببرنامج ( اقرأ ) الصيفي بالمديريات الإقليمية الأسبوع المقبل، لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية تحت عنوان: "فكرة في كتاب" تتناول مضمون أحد كتب المكتبة التي يقام بها اللقاء، على النحو التالي:

يُذكر أن وزارة الأوقاف نظمت مؤخرا ضمن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، ندوات علمية تناولت الحديث عن الفتوى الإلكترونية وضوابطها، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين وكبار القراء والمبتهلين، وذلك في ضوء نشاط الوزارة الدعوي والعلمي والتثقيفي ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.