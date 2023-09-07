شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة الصحية تشرح طبيعة عملها لزوار جناحها بالمؤتمر العالمى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض، المقام على هامش المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، إقبالا من الزائرين للتعرف على رحلة حصول مختلف المنشآت الصحية على اعتماد جهار GAHAR Accreditaion وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وكذلك التعرف على امتيازات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مشروع مصر الصحي للجمهورية الجديدة.

تحت شعار "معا خطوة للأمام على طريق الجودة"، يقدم جناح الهيئة انشطة متنوعة للتعريف بخدمات الهيئة وعلى رأسها المزايا التنافسية التي يمنحها اعتماد جهار GAHAR على المستويين المحلي والعالمي من خلال عروض تقديمية متنوعة وشرحا من ممثلي الادارات لكل مرحلة من مراحل التقدم للتسجيل والاعتماد.

واستعرض مركز التدريب المعتمد بالهيئة، عبر عرض تقديمي، حزم البرامج التدريبية المقدمة للمؤسسات والأفراد العاملين بالقطاع الصحي وقنوات التواصل للتسجيل بالبرامج أو تصميم برامج خاصة وفقا لاحتياجات المنشأة.

فيما استعرضت الاداره العامه للدعم الفني خدماتها لمساعدة المنشآت الصحية على تطبيق المعايير واستخدام اداة التقييم الذاتي التي تتيحها الهيئة مجانا من خلال موقعها الالكتروني وتقديم شرح تفصيلي مبسط لخطوات طلب زياره ميدانيه للمنشأة الصحية وكيفيه عمل دعم عن بعد بشكل فعال بواسطة فرق عمل الدعم الفني المختلفة.

وحول دور معايير الجودة في ضمان سلامة المريض وأمان الخدمة الصحية، استعرضت الادارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير فيلما بعنوان: "معيار يساوي حياة" لقصة واقعية لمريض للتركيز على أهمية تطبيق المعايير لمقدم الخدمة وللمواطن على حد سواء.

كما عرضت الادارة العامة للاعتماد وتسجيل المنشآت الصحية أهم المحطات الخاصه بالاعتماد والتي تبدأ بعمليه التسجيل على البوابة الالكترونية ويتبع ذلك سداد رسوم الزيارة التقيمية ثم تسجيل أعضاء المهن الطبية وعند جاهزية المنشأة يتم إجراء الزيارات التنظيمية ويلى ذلك العرض على اللجنة العليا للاعتماد واصدار الاعتماد.

واستعرضت الاداره العامه للتسويق وتنمية الاعمال، من خلال عرض تقديمي، ومن خلال التواجد بجناح الهيئة الخدمات المتاحة لتيسير الدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل والشراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والجامعي والعسكري والشرطي بالإضافة إلى المنشآت الصحية للكيانات الكبرى والتي تتيح فرص استثمارية بالقطاع الصحي تحت مظله التأمين الصحي الشامل بالجمهورية الجديدة.

وحول الدور الرقابي للهيئة، استعرضت الإدارة المركزية للرقابة الصحية أهم انجازاتها خلال فترة عمل الهيئة والتعريف بأهم مهام فرق العمل بالإدارات العامة للرقابة الفنية والإدارية ورضاء المتعاملين، لضمان استدامة تطبيق المعايير وتقديم خدمات صحية ذات جودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.