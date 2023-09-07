شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توفر عدة بدائل للحصول على تذاكر السفر.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

طرق الحصول على تذكرة القطار:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية .

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي تقدر ب 320 منفذ .

وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يوم ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية .

وأوضحت الهيئة أنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا .