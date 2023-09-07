شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بـ5 محاور مرورية مهمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترفع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجوده بمحاور سميره موسى والشهيد ومحور ياسر رزق ومحور حسب الله الكفراوي ومحور محمد علي فهمي بمختلف التفرعات، مع تسوية وتمهيد الأرض وتحسين الموقع العام بمحيط تلك المحاور.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة المهندسة رحاب اباظة رئيس المركزية بالدفع بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة.

و تم الدفع ب 6 بلدوزر و6 لودر و3 حفار و30 سيارة قلاب كبير تحت إشراف المهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ المركزي، كما تم الدفع بفرق العمل علي كافه المحاور منذ الصباح الباكر تنفيذا لخطة التشغيل اليومية حسب الجدول الزمني المحدد للانتهاء من تلك الأعمال>