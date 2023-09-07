شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى أخرج أكثر من 70 توصية لدعم الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ان المرحلة الأولى خرجت بعض المخرجات، مشيرا إلى أن أكثر لجنة نشيطة فى إخراج توصيات كانت لجنة الثقافة والتى أخرجت أكثر من 70 توصية، من ضمنها تخفيض الضرائب التى تفرض على المسارح والتى أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية.

وأضاف خلال كلمته اليوم، بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية، ومن ضمن التوصيات أيضا، زيادة عدد المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية، وكذلك زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها ، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة فى القري.

وتابع فوزى: "ومن ضمن التوصيات توثيق العروض المسرحية وحفظها فى أرشيف متخصص ، وكذلك إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيا، مشيرا إلى أن كل هذه المخرجات أصبحت أمام رئيس الجمهورية، نحتاج أن نبني على هذه المخرجات.