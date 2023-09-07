شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية بالشرقية برفع صور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، منذ قليل المرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية، حيث شهد الملتقى حشدًا كبيرًا من قبل الأهالي بمحافظة الشرقية، الذين رفعوا أعلام مصر وصور للرئيس عبد الفتاح السيسى، دعمًا لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينعقد الملتقى بمشاركة الأحزاب المصرية، أبرزهم: " حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بالإضافة إلى عدد من قيادات ونواب الأحزاب المشاركة في عدد من المحافظات، لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة.



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (1)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (2)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (3)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (4)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (5)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (6)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (7)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (8)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (9)



جانب من ملتقى الأحزاب السياسية (10)