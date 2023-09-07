شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السورى يشارك بمؤتمر الوسائل العصرية للخطاب الدينى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني الدكتورمحمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا والوفد المرافق له، للمشاركة فى مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023، بحضور الدكتور أسامة فخرى الجندى مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور أشرف فهمى موسى مدير عام التدريب.

وكان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأدوات والوسائل لا يمكن الحكم عليها في ذاتها بالقبول المطلق أو الرفض المطلق، فالسكين التي تقطع وتذبح لا غنى عن منافعها شريطة تجنب مضارها، والنار التي تحرق لا غنى أيضًا عن منافعها واستخداماتها الرشيدة شريطة تجنب مضارها، وكذلك صناعة السلاح الذي لا غنى عنه لحماية أمن المجتمعات والأوطان والدفاع عنها، فإنه قد يكون مكمن خطورة إذا وقع في يد الإرهابيين والمتطرفين ومن يسيئون استخدامه، بل القلم أيضًا قد يكون وسيلة رشاد أو آلة سباب، كلها أدوات ووسائل يمكن أن توجه للخير أو للشر، وهذا هو الحال نفسها في سائر وسائل الاتصال الإلكتروني التي يمكن أن نستخدمها في كل ما يخدم العلم والدعوة والبشرية وتيسير سبل التواصل، كما يمكن استخدامها للهدم على نحو ما تفعل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.