شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث قطاع الأعمال: إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور عبد الغنى، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الإعمال العام، إن الدولة المصرية تتجه إلى دعم الصناعة وبالتحديد إلى صناعة الأقمشة، وذلك لدعم القطن المصري وتعظيمها، مضيفا أن هناك مشروعا كاملا لدعم صناعة الانسجة بتكلفة 50 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز في مصر، وسيتم توفير 23 مليون متر طولى لأقمشة الجينز سنويا.. وإنتاج يومى 125 طن غزول سميكة لأقمشة الجينز وذلك بديلا عن الاستيراد من الخارج وتوفير عمله صعبة.. ويبدا الإنتاج أقمشة الجينز على نهاية العام الحالى".

وتابع منصور عبد الغنى، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الإعمال العام: "وزير القطاع الاعمال العام يدعوا قطاع الصناعة الخاص لدعم الصناعة لأقمشة الجينز".