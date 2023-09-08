شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثان غدا ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم غد السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 11/9/2023.
يأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023.
وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .
وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
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