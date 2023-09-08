شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن الوقت المناسب للحصول على لقاحى كورونا والإنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان، من عدم تلقى لقاح كورونا والأنفلونزا خلال الفترة المقبلة، للوقاية من هجمات فيروسى الأنفلونزا وكورونا، مؤكدة أن اللقاح يقلل من فرص الإصابة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: أنسب موعد لتلقى لقاح الأنفلونزا شهر سبتمبر، بينما لقاح الكورونا يمكن تلقيه فى كل الأوقات، مشيرا إلى أن اللقاح يفضل الحصول علية قبل دخول فصل الشتاء وذلك نظرا لارتفاع إصابات الأمراض الفيروسية التنفسية فى فصل الشتاء.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاح فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية معا، وتابع : اللقاحان يقومان برفع المناعة لمواجهة الفيروسات وقال: ننصح بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية لأنه آمن وقادر على الوقاية من 4 أنواع من الفيروسات متوقع انتشارها.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: توصى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بلقاحات الأنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ عمرة 6 شهور فيما أكثر، وقال : التطعيم هام للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا ومن بينهم " الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف جهاز المناعة