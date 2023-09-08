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"العمدة وشيخ البلد".. 9 شروط هامة يجب توافرها للاختيار.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365، عددا من الاخبار الخدمية، تساعد المواطنين فى التعرف على ما يشغلهم، و نعرض اليوم الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب "عمدة"، من واقع ما جاء فى التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ.

 

تتمثل الشروط الواجب توافرها فى الآتى:

1 - تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج منها.

2 - إجراء تحليل طبى للكشف على المخدرات والكحوليات.

3 - وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد تأديتها أو الإعفاء منها.

 

بالنسبة للعمدة

4 - مؤهل دراسى متوسط على الأقل أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية.

5 - شهادة بأن دخله يصل لـ1500 جنيه شهريًا.

6 - عُدلت مكافأته الشهرية لتصبح 750 جنيهًا.

 

بالنسبة لشيخ البلد

7 - شهادة محو أمية.

8 - شهادة رسمية بأن دخله الشهرى 500 جنيه.

9 - عدلت مكافأته الشهرية لتصل 500 جنيه.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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