شكرا لقرائتكم خبر عن "العمدة وشيخ البلد".. 9 شروط هامة يجب توافرها للاختيار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365، عددا من الاخبار الخدمية، تساعد المواطنين فى التعرف على ما يشغلهم، و نعرض اليوم الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب "عمدة"، من واقع ما جاء فى التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ.

تتمثل الشروط الواجب توافرها فى الآتى:

1 - تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج منها.

2 - إجراء تحليل طبى للكشف على المخدرات والكحوليات.

3 - وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد تأديتها أو الإعفاء منها.

بالنسبة للعمدة

4 - مؤهل دراسى متوسط على الأقل أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية.

5 - شهادة بأن دخله يصل لـ1500 جنيه شهريًا.

6 - عُدلت مكافأته الشهرية لتصبح 750 جنيهًا.

بالنسبة لشيخ البلد

7 - شهادة محو أمية.

8 - شهادة رسمية بأن دخله الشهرى 500 جنيه.

9 - عدلت مكافأته الشهرية لتصل 500 جنيه.