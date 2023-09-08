شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة مترو الإسكندرية الجديد بعد إضافة 5 محطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدينة الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى، ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية، وأدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل والتي تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة في حل مشكلات النقل مثل ( تكدس وسائل النقل السطحي - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة )، ومن أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالإسكندرية مشروع مترو أبو قير محطة مصر.

وفى النقاط التالية نوضح عدد محطات مترو الإسكندرية وخريطة المترو.

1. المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)

2. يمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية.

3. المترو سيكون سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية .

4. الجزء العلوى بطول 14.2 كم من محطة الظاهرية حتى ما بعد محطة طوسون .

5. يعود سطحياً بعد محطة طوسون حتى محطة أبو قير بطول 1 كم .

6. عدد المحطات 20 محطة " وتم إضافة (5) محطات جديدة وهي : ميامي – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق" .

7. محطات المشروع هى: أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المنتزه ـ المندرة ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر.

8. تبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة.

مترو اسكندرية