اعرف مراكز خدمة المواطنين لتنشيط البطاقات التموينية الذكية بالقاهرة والجيزة

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 بيان بمراكز خدمة للمواطنين لتنشيط البطاقات الذكية بمعرفة الشركات المختصة، ويمكن للمواطنين من محافظة القاهرة الاستفادة من هذة الخدمة بالتوجة الى أى مركز خدمة من المراكز الموضحة بالجدول.

كما يمكن للمواطنين من محافظة الجيزة الاستفادة من هذة الخدمة بالتوجة الى أى مركز خدمة من المراكز الموضحة بالجدول.