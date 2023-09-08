شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج إعداد الكوادر من طلاب أسرة من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية التدريب ودوره فى تنمية قدرات الطلاب في تخطيط وتنظيم الفعاليات بشكل فعال، مما يعزز من مهاراتهم القيادية والتنظيمية، بالإضافة إلى ذلك، ويمكن لهذا التدريب أن يساهم في بناء الثقة بالنفس لديهم وزيادة وعيهم بأهمية التفاعل الاجتماعى والتعاون مع الآخرين.

وحث الطلاب على ضرورة التحلى بالهدوء فى حل الأزمات والتحديات التى تواجههم أثناء مشاركتهم فى تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان، مؤكدا على اهمية تنمية الوعي ومهارات ومدارك طلاب الجامعة، من خلال مساعدتهم على التعرف على أحلامهم، واستغلال كامل طاقتهم، ووضع خطة لتحقيق أحلامهم، حيث أن مشاركة الطلاب فى هذه الفعاليات تساهم فى صقل جوانب شخصياتهم، وتعمل على تعميق معني الانتماء للوطن، بما يجعل من هؤلاء الطلاب عناصر إيجابية تساهم في عملية التنمية والنهوض بالوطن، مبينا إيمانه الشديد بأفكار الشباب كعنصر فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.

جاء ذلك فى ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتدريب الكوادر الشبابية من طلاب أسرة من أجل مصر من طلاب جميع كليات جامعة حلوان وأيضًا طلاب الاتحاد، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمت فعاليات البرنامج برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بهدف تدريب الطلاب على مجموعة من المهارات المختلفة استعدادًا لاستقبال جامعة حلوان لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر .

وخلال فعاليات اليوم الختامي اوضح محمود سعيد مسئول الأنشطة بالمعهد أهمية العمل الجماعي، والتحلي بروح الفريق لإنجاح الفعالية، مبينا الفرق بين الثقة واليقين، وشدد على ضرورة التطوير للاحسن لخدمة الجامعة والمجتمع والوطن.

كما استكمل الطالب عصام الدين محمد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان الحديث عن دور الطلاب في الأنشطة الطلابية فى تنمية الذات موضحا سمات القائد، وكيفية اكتشاف الذات.

واختتمت فعاليات البرنامج بعمل ممر شرفي للدكتور كريم همام، ثم حفل تكريم الطلاب المشاركين فى البرنامج .