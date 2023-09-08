شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 أطنان و966 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة التفتيش على اللحوم والمنتجات الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 وحتى الخميس الموافق 7/9/2023، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المراكز والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6966 كيلو مضبوطات (6 أطنان و966 كيلو جرام)، منها 361 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و6605 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجلود حيوانية، تحرر بها 7 محاضر للمخالفين جميعها عرض على النيابة.

وجاءت بيانات المضبوطات على النحو التالي:

-ضبط 41 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي الدقي.

-ضبط 600 كيلو هياكل دواجن ومفروم دواجن ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي بولاق الدكرور.

-ضبط 5000 كيلو هياكل دواجن ومفروم دواجن ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي إمبابة.

-ضبط 500 كيلو جلود حيوانية بمخزن غير مرخص بحي الطالبية.

-ضبط 450 كيلو مستوردة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز منشأة القناطر.

-ضبط 375 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة الشيخ زايد.



اللحوم المضبوطة



جانب من الحملة



ضبط اللحوم