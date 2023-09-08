شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "حياة كريمة بلا أمية".. جهود الدولة المصرية للقضاء على الأمية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات مهمة حققتها الدولة فى طريقها لتصبح مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، ومن أهم جهود الدولة المبذولة للقضاء على الأمية إطلاق مبادرة رئاسية تحت شعار "حياة كريمة بلا أمية " بالتعاون مع وزارة التضامن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، فى القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 1409 فى 52 مركزا إداريا بـ20 محافظة.

فتم تفعيل العمل على تعليم الكبار فى قرى المبادرة، وتم محو أمية حوالى 102 ألف فرد في عام 2020/2021، كما تم محو أمية حوالى 167 ألف فرد فى 2021/22.

كما قامت الهيئة بمحو أكثر من 900 ألف فرد في عام 2022/23 من رقم مستهدف بلغ 730 ألف فرد.

وفى عام 2022 بلغ معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) 17.5% وسجلت مطروح أعلى محافظات مصر من حيث معدلات الأمية والتى بلغت نسبتها 39.2%.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، كان أكثر الأميين من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية (60 عاماً فأكثر) أعلى معدل بين الأميين بنسبة 53.2%، بينما انخفض معدل الأمية بين الأفراد (الأقل من 40 عاماً) لتصل إلى 7.6%.