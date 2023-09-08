شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتوجه إلى الهند اليوم للمشاركة فى قمة G20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي. وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تاتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند. الحكومة تنفى وقف خطباء المساجد عن العمل وإجراء خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعى كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة، مع التزامهم بالخطبة الموحدة وموضوعها ووقتها المحدد، دون الاستغناء عن أي منهم، مشيرةً إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب للأئمة، وذلك بهدف تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع المقبل بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافى في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات . التموين تطرح منتجات حلوى المولد بتخفيضات تصل لـ25%.. اعرف الأسعار قالت غرفة القاهرة التجارية، إن معرض أهلًا مدارس سيضم كافة الأدوات الدراسية والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والشنط وأجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية وخدمات البنوك وجناح للمرأة "للحرف اليدوية" وغيرها من السلع التي تحتاجها الاسرة المصرية لأبنائها خلال الموسم الدراسي، على أن يتم تنظيمه خلال الفترة من 15 حتى 29 سبتمبر الجاري، بتعاون مشترك مع وزارتي التموين والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية. "شنط وملابس وأحذية" بمعرض أهلا مدارس القاهرة.. وخدمات بنكية للتقسيط أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر. بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة 16 سبتمبر بمستشفى الطلبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الارتفاع في قيم الحرارة، حيث بدأت الارتفاعات أول أمس الأربعاء، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية له في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أنّ غدًا السبت سيشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ تنكسر قيم الحرارة وتصل لـ 36 درجة مئوية، وسيستمر هذا الأمر على مدار الأسبوع القادم، ومع نهايات الأسبوع نبدأ بتحسن في الأحوال الجوية.

حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، غدا السبت، عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد.

أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، أهمية مشاركة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين التى تنطلق أعمالها غدا السبت فى نيودلهى برئاسة الهند.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر فى مباراة اليوم أمام إثيوبيا. زيزو بديلا لـ محمد صلاح فى تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا الليلة

الرئيس السيسى يتوجه إلى الهند اليوم للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 128 شخصا ثبت تعديهم على المجرى المائىالأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية وانكسار درجات الحرارة غدابدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان إلكترونيًا بموقع التنسيق غداسفير الهند بمصر: نيودلهي والقاهرة لديهما مسئوليات ضخمة وفرص كبيرة للتعاونأجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة