شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المتحررين من الأمية خلال الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية، تحت عنوان تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية، برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئاسة الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة

وأكد الدكتور محمد ناصف أن التنمية لات تتحقق إلا بالتنمية المستدامة بأبعادها المختلفة لبناء الجمهورية الجديدة، وتأمين الوطن بالعلم لايقل أهمية عن تأمينه بالسلاح، متابعا: مصر تبنى من جديد، كما وجه "ناصف" الشكر للحضور، كما عبر"ناصف" عن سعادته البالغة لمحققات وإنجازات الهيئة للعام المالي 2022-2023 التى فاقت التوقعات، بفضل جهود جميع العاملين بها، فالنجاح منظومة متكاملة الأركان،فلهم كل الشكر والتقدير " معا نستطيع"

كما وجه الامتنان للشركاء الذين يسعون إلى تقاسم أعباء قضية الأمية ضمانا للحراك الاجتماعي الفاعل من مؤسسات المجتمع: (الجامعات، النقابات، الجمعيات، الأحزاب السياسية، المؤسسات الحكومية والدينية، منظمات المجتمع المدني) ومن هنا يتأكد لنا دور الرعاة في دعم احتفالية اليوم استشعارا لدورهم الوطني في مجابهة الأمية.

وكرم محمد ناصف المتحررين من الأمية، من بيتهم السيدة "زبيدة" والتي تبلغ من العمر (87) عاما في مقدمتهم معلنة قهر الأمية، متحدية كل العقبات، أيقونة مصرية تحث الشباب على التعليم والتعلم، كما تم تكريم عدد من أبناء الوطن من المتحررين لمن استكملوا تعليمهم وأنهوا دراستهم الجامعية والماجستير والدكتوراه، وأصحاب الهمم كما تم تكريم مديري فروع: "القاهرة" أشرف مكرم فوزي ، ومعتز عبد الرؤوف عبد العليم"بني سويف " اسم المرحوم وأحمد علي محمد" المنيا"، ومحمد الجارحي "،مديرعام الشؤون المالية "بني سويف "، وذلك لتميزهم وتفانيهم في العمل.

وافتتح محمد ناصف رئيس الهيئة الجلسة الثانية بعرض تقديمي لجهود الهيئة المبذولة خلال العام المالي 2022-2023 قوميا وإقليميا ودوليا، مؤكدا إن مصر تدار بالعلم وبجهود أبنائها المخلصين.



الاحتفال



التكريم