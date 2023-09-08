شكرا لقرائتكم خبر عن المخلفات وإدارة المحميات .. أبرز الفرص الاستثمارية الخضراء بالمنتدى البيئى والمناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فاعليات المنتدى البيئي والمناخى فى نسخته الأولى يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الإدارية، لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، تحت رعابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضورالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، وسي يونغ زونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

خلال هذا التقرير سنرصد أهم فرص الاستثمار المتاحة خلال المنتدى، حيث سيضم المنتدى حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة، فى عدد من المجالات، على رأسها إدارة المخلفات، ودراسة مشروع تدوير مخلفات البناء والهدم كنموذجا للمشروعات التي يتم سيتم اطلاقها خلال المنتدى، وإدارة المناطق المحمية داخل المحميات الطبيعية، إضافة الى طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص، والتي تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث أن ربط تغير المناخ بالاستثمار، يعد آلية مبتكرة للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن مصر تفتح المجال للاستثمارات في المخلفات بأنواعها، من أجل تحويلها من تحدي ومشكلة إلى فرصة استثمارية، كما حدث في تجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدى بيئى إلى فرصة استثمارية، من خلال تشجيع المزارعين على عدم الحرق، وتجربة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والحيوانية..