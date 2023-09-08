شكرا لقرائتكم خبر عن المخلفات وإدارة المحميات .. أبرز الفرص الاستثمارية الخضراء بالمنتدى البيئى والمناخى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق فاعليات المنتدى البيئي والمناخى فى نسخته الأولى يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الإدارية، لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، تحت رعابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضورالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، وسي يونغ زونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
جدير بالذكر أن مصر تفتح المجال للاستثمارات في المخلفات بأنواعها، من أجل تحويلها من تحدي ومشكلة إلى فرصة استثمارية، كما حدث في تجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدى بيئى إلى فرصة استثمارية، من خلال تشجيع المزارعين على عدم الحرق، وتجربة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والحيوانية..
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