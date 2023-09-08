شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك فى قمة مجموعة العشرين G20.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، للمشاركة فى أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث يشارك الرئيس السيسي كضيف الشرف الرئيسى فى أعمال القمة.