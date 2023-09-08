شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إخطار ولى الأمر بغياب ابنه.. وتوجيهات بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى مع إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى. كما شددت على عدم التطرق داخل المدارس لأى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية حرصا على عدم إقحام الطلاب فى اى أمور غير العملية التعليمية.

وشددت على عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصا على عدم ازعاج المواطنين المقيمين بجوار المدارس، اضافة إلى مكافحة ظاهرة التنمر داخل المدارس سواء بين الطلاب وبعضهم أو بين الطلاب والمعلمين وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى مع بذل كافة الجهود لمكافحة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وإذاعة الاغانى الوطنية فى الإذاعة المدرسية والاغاني التى تقدر المعلم والمدرسة أثناء طابور الصباح بجميع المدارس وتخصيص الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والتنموية للدولة المصرية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.