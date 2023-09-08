أخبار مصر.. تحسن نسبى بحالة الطقس بداية من غد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف موعد التحسن فى الأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد هذه الأيام وبدأت من الأربعاء الماضى .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يشارك فى قمة مجموعة العشرين G20.. إنفوجراف

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، للمشاركة فى أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث يشارك الرئيس السيسي كضيف الشرف الرئيسى فى أعمال القمة.

استمرت فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة والذى ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية . التدريب المصرى - الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) يواصل فعالياته

الحكومة تنفى وقف خطباء المساجد عن العمل وإجراء خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعى كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة، مع التزامهم بالخطبة الموحدة وموضوعها ووقتها المحدد، دون الاستغناء عن أي منهم، مشيرةً إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب للأئمة، وذلك بهدف تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع المقبل بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافى في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات . التموين تطرح منتجات حلوى المولد بتخفيضات تصل لـ25%.. اعرف الأسعار أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر. بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة 16 سبتمبر بمستشفى الطلبة

حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، غدا السبت، عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد.

أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، أهمية مشاركة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين التى تنطلق أعمالها غدا السبت فى نيودلهى برئاسة الهند. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد التحسن فى الأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد هذه الأيام وبدأت من الأربعاء الماضى . وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة بداية من يوم غدا السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45 درجة. ارتفع سعر الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- اليوم، الجمعة، إلى مستوى 2220 جنيهًا للجرام، وذلك مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات تقترب من 1940 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2537 جنيها. عيار 21 يسجل 2220 جنيها. عيار 18 يسجل 1903 جنيهات. الجنيه الذهب 17760 جنيها. أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21 الأرصاد: تحسن نسبى بحالة الطقس بداية من غد والعظمى بالقاهرة السبت 36 درجة

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 128 شخصا ثبت تعديهم على المجرى المائىبدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان إلكترونيًا بموقع التنسيق غداسفير الهند بمصر: نيودلهي والقاهرة لديهما مسئوليات ضخمة وفرص كبيرة للتعاون