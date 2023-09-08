شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طلاء العقارات المطلة على الدائرى بالجيزة باتجاه المتحف المصرى الكبير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لأعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق حي الطالبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.

وأوضحت المحافظة أن المشروع يعد أحد أكبر المشروعات التي تنفذ بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويستهدف تجميل العقارات المطلة على الطريق الدائري باعتباره أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، مما سيوفر تجربة سياحية مميزة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين على المتحف.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الألوان المستخدمة في طلاء واجهات العقارات تم اعتمادها من قبل مستشارين ولجان هندسية؛ لتحسين الصورة البصرية لمسار الدائري بالكامل باتجاه المتحف والوصول إلى أفضل شكل وتصميم للعقارات، منوهة إلى أنه تم اعتماد أكثر من لون في طلاء واجهات العقارات منها البيج والبرتقالي.

وأكدت المحافظة أن أعمال التطوير ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة تزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن أعمال المشروع تحظى بمتابعة دورية من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للوقوف على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والهندسية المحددة.