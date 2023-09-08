شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطني توافق على عدم تعديل قانون الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عن أبرز ما تم التوافق عليه بشأن قانون الأحزاب ودمج التحالفات ودور لجنة شئون الأحزاب من المحور السياسي فى الحوار الوطنى، قائلا:" القانون القائم يتلاءم مع الأحزاب السياسية، وقضية الدمج اختيارية".

وأضاف جمال التهامى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن تحالفات الأحزاب قائمة والقانون والدستور ينص على التحالفات، كما أن الحوكمة قائمة، لافتا إلى أن لكل حزب قانون وهو اللائحة التى اعتمدها المؤتمر العام الأول لهذا الحزب.

وأشار جمال التهانى إلى أن الأحزاب السياسية هى القناة الشرعية لممارسة السياسية، وهى التى تصب فيها مطالب الجماهير، ومعظم رؤساء الأحزاب توافقوا خلال الحوار الوطنى على بقاء قانون الأحزاب كما هو وطالبوا بدعم مادى ومعنوى والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

وأكد جمال التهانى أن قضية الأحزاب السياسية تعتبر هامة وتحتاج لتنسيق بين الأحزاب والدولة من حيث تطوير أركان الأحزاب السياسية ودعمها معنويا.