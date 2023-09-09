شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: أشرف مروان خدع تل أبيب فى حرب أكتوبر 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أشرف مروان ضلل وخدع تل أبيب، في حرب أكتوبر 1973، والمعروفة لدى الاحتلال بـ"يوم الغفران".

وقالت صحفة إسرائيلية إن فيلم "جاي ناتيف" الذى يحكى قصة حياة رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة جولدا مائير، سلط عن جهود "الجاسوس الكبير" الذي كانت إسرائيل وظفته في محيط الرئيس المصري السادات – في إشارة للعميل المزدوج أشرف مروان – والذي حذر من حرب ستندلع يوم كيبور (أي يوم الغفران)، رغم أنه قال لهم إن الحرب ستندلع في السادسة مساء، وليس الساعة الثانية بعد الظهر كما اندلعت بالفعل، وهو بمثابة خدعة كبيرة لتل أبيب.

وقال الموقع العبري، إن مروان كان في الواقع عميلا مزدوجا يهدف إلى تضليل إسرائيل، وفي وقت لاحق، بعد سنوات من الحرب كشف حتى عن اسم هذا الجاسوس، وهو أشرف مروان مما أدى إلى وفاته بطريقة مريبة بـ"السقوط الغامض" من شرفة منزله بلندن.

وكشف موقع "مكور راشون" الإخباري الإسرائيلي، عن أضخم إنتاج سينمائي لفيلم جديد عن رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة جولدا مائير، وتفاصيل جديدة تسرد لأول مرة عن حياتها خلال حرب السادس من أكتوبر.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن معظم الإسرائيليين ينتظرون فيلم "جاي ناتيف" الجديد بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر بين مصر وسوريا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1973م، حيث يقدم زاوية جديدة حول شخصية المرأة الوحيدة التي كانت رئيس وزراء إسرائيل.